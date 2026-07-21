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16:53, 21 июля 2026Россия

В Совфеде высказались о вероятном визите главы ФБР в Россию

Сенатор Джабаров: Визит главы ФБР Пателя в Россию — это хорошо
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Визит главы ФБР Кэша Пателя в Россию — это хорошо, однако «ноу-хау здесь никакого нет». Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит ТАСС.

«Если приедет — это хорошо. Ноу-хау здесь никакого нет, у нас это было. В нулевые годы приезжали сюда руководители западных спецслужб, встречались с руководителями наших спецслужб — это нормальная практика. Потом создавались рабочие группы по обмену информацией», — пояснил он.

Сенатор также рассказал, что американцы ранее предупреждали Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге, который удалось успешно предотвратить. В свою очередь Москва сообщала о подготовке теракта на Бостонском марафоне, однако Вашингтон не поверил в это.

Ранее сообщалось, что глава Федерального бюро расследований Кэш Патель планирует посетить Россию в середине октября. Глава американского ведомства намерен посетить Москву и Санкт-Петербург.

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