Стало известно о планах ВСУ захватить Верховную Раду

РИА Новости: ряд военных ВСУ заявили о планах захватить Верховную Раду в Киеве

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную Раду в Киеве. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на полученную переписку на закрытом ресурсе.

Издание получило переписку участников чата, в которой они обсуждали быстрый захват Верховной Рады и привлечение на свою сторону других военных.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР (Верховную Раду — прим. "Ленты.ру")», — призвал один из участников беседы.

Другой призвал опереться на поддержку военных и назвал их основной движущей силой. По мнению третьего участника диалога, когда граждане видят, что переворотом руководят солдаты и за ними идут их сослуживцы, «они автоматически занимают нужную сторону».

Ранее украинских военных уличили в желании создать радикальную партию с боевым крылом. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.