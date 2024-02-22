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01:39, 22 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

Экс-депутат Рады Килинкаров: ВСУ ждет целая серия отступлений из-за Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады, политолог Спиридон Килинкаров назвал фатальную ошибку президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что его стремление самостоятельно управлять войсками исходит не из обстановки на фронте, а из политической мотивации, сообщает Ura.ru.

«Авдеевка — не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего», — заявил он.

Эксперт отметил, что отставкой экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Зеленский раскрыл намерения взять управление армией в свои руки. По его словам, ситуация, в которой политики, не являющиеся специалистами в военном деле, управляют солдатами, не может закончится ничем хорошим.

Килинкаров выразил уверенность в том, что украинский лидер не станет принимать во внимание предложения военных и собирается принимать решения исключительно исходя из политической мотивации.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что укрепрайон, созданный в Авдеевке, выстраивался не год и не два, что позволило ВСУ удерживать город.

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      Марина Совина
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