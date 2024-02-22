На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского
Бывший депутат Верховной Рады, политолог Спиридон Килинкаров назвал фатальную ошибку президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что его стремление самостоятельно управлять войсками исходит не из обстановки на фронте, а из политической мотивации, сообщает Ura.ru.
«Авдеевка — не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего», — заявил он.
Эксперт отметил, что отставкой экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Зеленский раскрыл намерения взять управление армией в свои руки. По его словам, ситуация, в которой политики, не являющиеся специалистами в военном деле, управляют солдатами, не может закончится ничем хорошим.
Килинкаров выразил уверенность в том, что украинский лидер не станет принимать во внимание предложения военных и собирается принимать решения исключительно исходя из политической мотивации.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что укрепрайон, созданный в Авдеевке, выстраивался не год и не два, что позволило ВСУ удерживать город.