Медведев назвал укрепрайон в Авдеевке серьезным фортификационным сооружением

Медведев: серьезный укрепрайон в Авдеевке позволял ВСУ удерживать город

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что укрепрайон, созданный в Авдеевке, выстраивался не год и не два, что позволило Вооруженным силам Украины (ВСУ) удерживать город. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Это реально очень серьезные сооружения — фортификационные, защитные, — и это позволяло держать этот населенный пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились», — подчеркнул политик.

Он добавил, что хочет еще раз поздравить всех со взятием Авдеевки под контроль российских военных.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

