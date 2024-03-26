Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

Зеленский уволил секретаря СНБО Украины Данилова, угрожавшего России

Во вторник, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку секретаря Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова, занимавшего эту должность с октября 2019 года.

По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), Данилова могут назначить послом в Норвегии.

На его место украинской лидер определил главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко.

Незадолго до увольнения Данилов оскорбил спецпредставителя Китая

Бывший глава СНБО Украины известен своими скандальными высказываниями. Несколько дней назад он оскорбил спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия была призвана помочь в урегулировании украинского конфликта.

«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте. Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР», — заявил он. При этом Данилов сделал вид, что не помнит имя китайского дипломата (Хуэй), и намеренно исковеркал его, переведя в область обсценной лексики.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь вежливо отреагировал на вопрос об искажении имени Ли Хуэя.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с КНР и дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — ответил дипломат.

Экс-глава СНБО угрожал продвинуть демилитаризованную зону до Москвы

В феврале Данилов пообещал дойти до Москвы. Таким образом он отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на удалении, которое обеспечит безопасность мирных городов от обстрелов Киева.

Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем Алексей Данилов бывший секретарь СНБО Украины

По словам Данилова, продвижение санитарной зоны должно быть ответом «цивилизованного мира на преступления». Также он заявил, что такая зона будет проходить «совсем по другим меридианам и параллелям», чем хотел бы российский президент. «Это будет точно территория РФ, а не Украины», — заверил экс-глава СНБО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление Данилова «очевидной глупостью». По его словам, отодвинуть демилитаризованную зону военного конфликта с Россией до Москвы невозможно. «Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление», — сказал тогда парламентарий.

Данилов призывал зачистить «пророссийскую сволочь» на Украине

Летом 2023 года бывший секретарь СНБО резко ответил на отказ одного из депутатов Верховной Рады перейти в эфире на украинский язык, назвав его «недобитком».

«Недобиткам так называемого русского мира, которые считают, что в украинских эфирах они имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», — заявил тогда Данилов.

По его словам, «вся пророссийская сволочь», которая предавала Украину, должна быть «зачищена под корень и выброшена как токсичный московский хлам».

