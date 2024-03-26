Стало известно о новом назначении отправленного в отставку главы СНБО Украины

Депутат Рады Гончаренко: экс-главу СНБО Данилова назначат послом в Норвегии

Отправленного в отставку главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова могут назначить послом в Норвегии. Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Данилов идет в послы. Отправился в Норвегию», — говорится в публикации.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Данилова. Политик занимал эту должность с октября 2019 года.

Ранее в сети было опубликовано видео, в котором мужчина, выглядящий как Данилов, заявляет о вине Украины в организации теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее стало известно, что ролик фальшивый, предположительно сделан с помощью технологии дипфейк.