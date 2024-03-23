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01:03, 23 марта 2024Бывший СССР

В сети появилось возможное признание Киева в причастности к теракту в «Крокусе»

В сети появилось видео о возможной причастности Украины к теракту в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Alina Smutko / Reuters

В сети появилось видео, на котором секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов косвенно подтвердил причастность Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры публикует телеканал «Звезда».

«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки "братский" народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить», — сказал он.

Подлинность этого видео не подтверждена. Не исключено, что для создания ролика неизвестные использовали технологию дипфейк.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.

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      Марина Совина
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