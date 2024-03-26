Зеленский назначил нового главу СНБ Украины

Зеленский назначил главу СВР Литвиненко новым секретарем СНБ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Приказ об этом был опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте документа.

С 23 июля 2021 года Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки (СВР) Украины.