На Украине назначили нового секретаря СНБО

Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назначен Алексей Данилов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Владимира Зеленского.

Данилов занимал пост заместителя секретаря ведомства, он был назначен на эту должность в июле.

Ранее новый руководитель СНБО уже занимал посты в государственных структурах: как сообщает издание «Левый берег», в 2006-2007 годах он был депутатом Рады от партии «Батькивщина», а до этого возглавлял Луганскую областную администрацию.

В конце сентября Зеленский уволил Александра Данилюка с поста секретаря СНБО. По словам Данилюка, это была его личная инициатива, поскольку он не согласен с тактикой нынешней украинской власти и ему «не интересны подковерные игры».

СМИ узнали, что причиной отставки могли стать разногласия с руководителем офиса президента Украины Андреем Богданом, который пытался влиять на СНБО, и позиция Данилюка по национализации Приватбанка Игоря Коломойского. Олигарх, которого неофициально связывают с Зеленским, мог надавить на власть в Киеве.

Ранее Данилюк был министром финансов в правительстве экс-премьера Владимира Гройсмана, однако его со скандалом отправили в отставку из-за конфликта с главой Кабмина. При Данилюке была проведена национализация Приватбанка.

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