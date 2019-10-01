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Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки

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Александр Данилюк

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением. Об этом он рассказал изданию «Гордон».

По его словам, решение было основано на том, как сейчас формируется украинская политика. «Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту [Украины Владимиру Зеленскому] несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивными», — сказал Данилюк. В то же время он не исключил, что продолжит помогать главе государства и консультировать его.

Кроме того, бывший секретарь СНБО подчеркнул, что многие люди, которые пришли к власти, не обладают достаточным уровнем профессионализма. «Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы, и президент проведет корректировку», — добавил он.

Данилюк признался, что сейчас ему поступают предложения связать свою жизнь с бизнесом. «Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно», — поведал бывший секретарь СНБО.

30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с должности секретаря СНБО. Его увольнение обсуждалось с 27 сентября. Среди причин такого решения СМИ назвали разногласия с руководителем Офиса президента страны Андреем Богданом и олигархом Игорем Коломойским. Данилюка не устраивало, что Богдан пытался влиять на решение СНБО, а Коломойский хотел увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию «Приватбанка».

Александр Данилюк был назначен на должность главы СНБО Украины в конце мая текущего года. До этого он занимал пост министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана с 2016-го по 2018 год. Он был уволен с этой должности после ссоры с Гройсманом по вопросу подбора сотрудников. В президентство Виктора Януковича Данилюк занимал пост внештатного советника главы государства.

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