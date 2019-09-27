Глава СНБО Украины написал заявление об отставке

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Отмечается, что глава государства рассмотрит его по возвращении в Киев.

О назначении Данилюка секретарем СНБО стало известно 22 мая. До этого он занимал пост министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана с 2016 по 2018 год. Он был уволен с этой должности после ссоры с Гройсманом по вопросу подбора сотрудников. Данилюк обвинил премьера и президента Петра Порошенко в попытке вмешательства в кадровую политику его министерства. В президентство Виктора Януковича Данилюк занимал пост внештатного советника главы государства.

Жена и дети Данилюка являются гражданами Великобритании. Ранее он также имел британский паспорт, однако в 2016 году отказался от него.

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