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Глава МВД Украины прокомментировал слухи об отставке

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Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал информацию об отставке. Об этом сообщает «theБабель».

«У этого президента [Владимира Зеленского] мое заявление об отставке будет всегда на столе», — сказал Аваков.

Слухи о его отставке стали появляться в политических Telegram-каналах, однако официальных подтверждений этой информации не было.

Накануне, 11 сентября новый премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что считает решение оставить Авакова на посту министра внутренних дел самым сложным при формировании нового правительства. По его словам, ключевым доводом в пользу этой кандидатуры стал опыт главы МВД.

1 августа агентство «Интерфакс-Украина» и ряд других СМИ сообщили об увольнении главы офиса Зеленского. В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, анонимные источники сообщали, что увольнение связано с давлением со стороны Вашингтона — якобы там недовольны связями Богдана с олигархом Игорем Коломойским, у которого он долгое время работал личным юристом.

Позже Богдан подтвердил подлинность опубликованного в СМИ письма об увольнении. По его словам, аналогичные заявления писали все сотрудники офиса президента, поэтому от его желания покинуть должность «мало что зависит». «Президент может подписать такое заявление в любой момент», — сказал Богдан.

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