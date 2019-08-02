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В истории с отставкой главы офиса Зеленского увидели провокацию спецслужб

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Андрей Богдан

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил подлинность опубликованного в СМИ письма об увольнении. Об этом он сказал изданию «Укринформ» во время рабочей поездки в Ивано-Франковск.

По словам Богдана, аналогичные заявления писали все сотрудники офиса президента, поэтому от его желания покинуть должность «мало что зависит». «Президент может подписать такое заявление в любой момент», — говорит руководитель офиса.

Он затруднился ответить, как заявление появилось в интернете. Среди возможных версий он упомянул работу журналистов-расследователей или СБУ. «Может, провокация спецслужб», — отметил Богдан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудники его офиса написали заявления об увольнении добровольно, поскольку он и его ставленники «не держатся за власть» и готовы покинуть свои посты, если будет необходимо. Президент также предложил продемонстрировать эти заявления всем желающим.

Вечером в четверг, 1 августа, стало известно, что глава администрации украинского лидера Андрей Богдан подал заявление об увольнении. Анонимные источники сообщали, что его отставка связана с давлением со стороны Вашингтона — якобы там недовольны связями чиновника с олигархом Игорем Коломойским, у которого он долгое время работал личным юристом.

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