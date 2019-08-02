В «отставке» главы офиса Зеленского обнаружили новые странности

Фотографию с просьбой Андрея Богдана об увольнении с должности руководителя офиса президента Украины журналисты получили непосредственно из данного госоргана. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила на своей странице в Facebook сотрудница NV.ua Кристина Бердинских.

По словам журналистки, после того, как в ряде СМИ появилась информация об отставке Богдана, она обратилась к самому чиновнику и в офис президента с просьбой прокомментировать данные сообщения. Богдан отказался от комментариев, однако из президентского офиса в ответ на свое письмо Бердинских получила фотографию «якобы заявления Богдана с просьбой "его уволить по собственному желанию с момента желания"».

Раскрыть имя своего источника журналистка отказалась, но подчеркнула, что «никогда в жизни не опубликовала бы эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица». Спустя некоторое время, по ее словам, стало очевидно, что «и Богдан, и ОПУ, да и президент просто прикалываются и используют медиа».

«Это прикол и стеб над традиционными медиа, а также введение в заблуждение избирателей. Демонстрация им, что не верьте никому, только нашему телеграмму и инстаграмму», — пояснила Бердинских.

О том, что Богдан написал заявление об увольнении, 1 августа сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера. Затем эта информация распространилась и в других СМИ. Утверждалось, что причиной отставки стало давление со стороны США. Однако позже заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал сообщения об отставке Богдана чепухой.

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