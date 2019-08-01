Названа причина отставки главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении из-за давления со стороны США. Об этом сообщает украинское издание «Лига.Новости».

По его данным, Богдан подал в отставку из-за того, что офису главы государства Владимира Зеленского не удалось согласовать встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как рассказал источник, администрация американского лидера опасается назначать встречу с украинским коллегой в преддверии выборов главы государства в 2020 году. Отмечается, что Вашингтон связывает Богдана с олигархом Игорем Коломойским.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Ранее 1 августа стало известно, что глава офиса Зеленского подает в отставку с 1 августа. Утверждалось, что Богдан перейдет на работу в Высший совет правосудия — независимый конституционный коллегиальный орган, отвечающий в том числе за формирование украинского судейского корпуса, и состоящий из 21 члена, двое из которых назначаются президентом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!