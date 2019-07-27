Новая петиция за отставку главы офиса Зеленского набрала нужное число голосов

Новая петиция за отставку главы офиса президента Украины Андрея Богдана преодолела порог в 25 тысяч голосов, необходимый для того, чтобы ее рассмотрел глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует информация на сайте лидера страны.

«Андрей Иосифович Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента Украины на основании закона Украины "Об очистке власти"», — говорится в тексте петиции.

Это уже второе подобное обращение, которое было размещено на сайте украинского лидера 23 мая. Первая петиция появилась в тот же день и набрала 25 тысяч подписей за двое суток. Зеленский тогда не стал увольнять Богдана.

Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая. Ранее он был советником политика по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

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