Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации

Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч. Она была опубликована на сайте президента страны Владимира Зеленского 23 мая.

Теперь глава государства должен рассмотреть документ в течение 90 дней.

Авторы петиции считают, что Богдан попадает под закон о люстрации, поэтому он не может занимать руководящую должность. «Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона "Об очищении власти"», — говорится в тексте.

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23 мая Министерство юстиции Украины начало проверку соблюдения закона о люстрации по факту назначения Богдана на пост главы администрации президента.

Андрей Богдан до 2010 года занимал должность заместителя министра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко. Затем он был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в кабмине Николая Азарова. После свержения Януковича Богдан работал в Днепропетровской обладминистрации, а также был личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

Согласно закону «Об очищении власти», принятому в 2014 году, работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности.

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