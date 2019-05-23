Минюст Украины подчинился Зеленскому

Министерство юстиции Украины заявило, что не может обжаловать назначение главой администрации президента Андрея Богдана, подпадающего под действие закона о люстрации. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Минюст заявляет, что Богдан не имеет права занимать должность главы администрации президента. В то же время министерство не может обжаловать в суде его назначение.

«Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной законом», — говорится в ответе ведомства. Там отмечают, что позиция министерства по законности назначения Богдана носит лишь информационный характер и не устанавливает правовых норм.

Ранее 21 мая депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев написал в Facebook, что президент Владимир Зеленский нарушил закон «Об очищении власти», назначив Богдана главой АП. По этому закону чиновники из команды экс-президента Виктора Януковича до 2024 года не могут занимать посты на госслужбе.

Богдан до 2010 года занимал пост замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко. После этого он был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в кабмине Николая Азарова. После свержения Януковича Богдан работал в Днепропетровской облгосадминистрации, а также был личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

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