Глава администрации Зеленского пожаловался на попадание в люстрационные списки

Новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что его назначение на этот пост не нарушает норм закона. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Богдана, в свое время он «абсолютно несправедливо» попал под действие закона о люстрации из-за того, что закрыл коррупционную схему, которая ежегодно выводила из страны два миллиарда гривен (около пяти миллиардов рублей). «И автор этой коррупционной схемы при министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации», — отметил глава АП.

При этом составители документа вывели из-под действия закона должности главы администрации президента и его заместителей. Таким образом, назначение Богдана не нарушает «ни норм морали, ни норм закона».

Также политик добавил, что в целом закон о люстрации написан непрофессионально. К примеру, чтобы выйти из-под его действия, достаточно поехать на один день в командировку в Донбасс и получить статус участника боевых действий. «А тысячи порядочных людей, которые ничего плохого в жизни не сделали, защищали интересы общества, до сих пор находятся под действием этого закона», — добавил Богдан.

Ранее 21 мая депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев написал в Facebook, что президент Владимир Зеленский нарушил закон «Об очищении власти», назначив Богдана главой АП. По этому закону, чиновники из команды экс-президента Виктора Януковича до 2024 года не могут занимать посты на госслужбе.

Богдан до 2010 года занимал пост замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко. После этого он был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в кабмине Николая Азарова. После свержения Януковича Богдан работал в Днепропетровской облгосадминистрации, а также личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

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