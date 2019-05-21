Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства.

Бизнесмен Игорь Коломойский, которого связывают с Зеленским, заявлял журналистам, что Богдан является его личным адвокатом, сообщал «Укринформ».

Также журналисты выяснили, что юрист в течение текущего года и 2018-го часто летал в города, где жил предприниматель — Женева и Тель-Авив. Кроме того, известно, что Богдан был советником Коломойского в период, когда тот возглавлял Днепропетровскую областную государственную администрацию, и защищал в суде Геннадия Корбана, который был вице-губернатором Днепропетровской области при Коломойском.

Богдан, по данным журналистов «Схем», находится под ограничениями украинского люстрационного закона и теоретически не может занимать государственные должности. Сообщалось, что юрист тайно посещал Конституционный суд для обсуждения с его тогдашним председателем Станиславом Шевчуком, уволенным в апреле, вопроса об отмене люстрации. Соответствующий закон должен был быть рассмотрен судом 18 апреле, но заседание, по информации «Укринформа», отложили и в целом сняли вопрос с повестки дня. Сам Богдан отрицает, что вел такие переговоры, писало издание LB.ua.

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