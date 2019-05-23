Минюст Украины потребовал люстрационную проверку соратников Зеленского

Министерство юстиции Украины начало проверку соблюдения закона о люстрации по факту назначения Андрея Богдана на пост главы администрации президента Владимира Зеленского. Об этом написал заместитель главы ведомства Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

По его словам, в администрацию главы государства было направлено письмо с разъяснением закона «Об очистке власти». Кроме того, в письме пояснили, как применяется закон в отношении человека, возглавившего это ведомство. Петухов уточнил, что в случае, если люстрационный запрет был нарушен, субъект назначения (имеется в виду Зеленский — прим. «Ленты.ру») обязан уволить назначенное лицо и передать документальное подтверждение в Минюст.

«В случае невыполнения требований закона "Об очистке власти" окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта», — подчеркнул представитель министерства. «Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики», — указал Петухов.

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Помимо Богдана, министерство запросило информацию о первом замглавы администрации Сергее Трофимове и других заместителях — Юрии Костюке, Кирилле Тимошенко, Руслане Рябошапке и Вадиме Пристайко.

Ранее в Минюсте сообщили, что не могут обжаловать назначение главы администрации Зеленского, однако считают, что он не имеет права занимать свою должность. При этом в заявлении указывалось, что данная позиция носит «лишь информационный характер».

Богдан до 2010 года занимал пост замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко. После этого он был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в кабмине Николая Азарова. После свержения Януковича Богдан работал в Днепропетровской облгосадминистрации, а также был личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

После утверждения на новую должность Богдан объяснил, что попал в люстрационные списки «абсолютно несправедливо» после раскрытия коррупционной схемы, а составители документа вывели из-под действия закона должности главы администрации президента и его заместителей, поэтому его назначение не нарушает закон.

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