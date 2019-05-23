На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

На Украине начали сбор подписей за отставку президента Владимира Зеленского. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте главы государства.

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.

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«Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию», — говорится в тексте петиции.

Автор называет Зеленского человеком, «не имеющим моральных обязательств перед своим народом» и требует его немедленной отставки.

За сутки с момента публикации, петиция собрала более одиннадцати тысяч голосов. Для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 тысяч голосов за 92 дня.

Кроме того, существует еще одна петиция. Ее автор предлагает дать Зеленскому полгода на выполнение его предвыборных обещаний. В случае их неисполнения он должен будет уйти в отставку. Ее поддержало чуть более трех тысяч человек.

Ранее 22 мая Зеленский обратился к жителям страны после того, как Верховная Рада отказалась рассматривать его проект изменений в избирательное законодательство. По его словам, даже при существующей системе украинцы выберут в парламент новых политиков, действительно способных изменить страну.

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