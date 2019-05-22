Партия Зеленского выбрала идеологию

Партия президента Украины Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство, заявил советник главы государства и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам политика, перед партией стоит задача создать новую модель экономики, благодаря которой Украина станет «сервисом», запускающим частные инициативы во все сферы, где каждая идея находится под судебной защитой, а инвестор получает гарантии и рабочие места. «В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства. Мы с этого начали формировать наши с ним [Зеленским] отношения: либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — приводит слова Стефанчука агентство.

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Также команда украинского лидера намерена заменить неработающую систему петиций «реальным влиянием народного вето» с помощью IT.

Отвечая на вопрос о шансах старых политиков попасть в список «слуги народа», Стефанчук заявил, что Зеленский готов дать первый шанс новым лицам, «чем восьмой шанс — политическим трупам».

Ранее 22 мая Зеленский обратился к жителям страны после того, как Верховная Рада отказалась рассматривать его проект изменений в избирательное законодательство. По его словам, даже при существующей системе украинцы выберут в парламент новых политиков, действительно способных изменить страну.

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