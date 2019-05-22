Завоевавший Кремль фотошопом украинский министр побоялся нехватки оружия НАТО

Перевооружение украинской армии по стандартам НАТО может оказаться под угрозой. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию «Настоящее время».

По его словам, для того, чтобы Украина оказалась в альянсе, она должна провести несколько реформ, в том числе реформу Вооруженных сил.

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«Я не вижу угроз неисполнения условий, по крайней мере в том, что было спланировано мною как министром обороны до 2020 года. За исключением тех реформ, которые связаны с финансовым ресурсом <…> Я сейчас говорю о перевооружении по стандартам НАТО», — добавил Полторак.

В качестве примера министр привел Польшу, «которая уже 20 лет в НАТО», но до сих пор имеет советское оружие. «Поэтому тут есть угроза», — сказал он.

20 мая Полторак написал заявление об отставке с поста главы Минобороны. Позже он пояснил, что сделал это из уважения к конституционному праву нового президента страны Владимира Зеленского предлагать свою кандидатуру на пост министра оборонного ведомства.

В тот же день Полторак опубликовал в своем Facebook-аккаунте фотоколлаж с разрушенным Кремлем, а спустя час удалил изображение.

Украинские власти заговорили о возможном вступлении в НАТО после Евромайдана в феврале 2014 года. В июне 2017-го Верховная Рада внесла изменения в законодательство, провозгласив членство в Североатлантическом альянсе одним из приоритетов страны во внешней политике. В феврале текущего года тогдашний президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и Европейский союз.

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