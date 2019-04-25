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Опубликована военная доктрина Зеленского

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Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО. Об этом говорится в военной доктрине Зеленского, опубликованной изданием «Новое время».

Должность начальника Генерального штаба Зеленский намерен отделить от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Генштаб будет заниматься планированием обороны и стратегическим применением ВСУ; командование видов ВСУ и отдельных родов войск — формированием и подготовкой войск и сил; а объединенный оперативный штаб — применением войск и сил.

«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО», — указано в доктрине.

Зеленский также пообещал привлечь к руководству армией боевых офицеров, которые «заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы». Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимальную самостоятельность при принятии решений по отражению удара врага. Победитель президентских выборов подчеркнул, что ни метра территории страны ВСУ не отдадут врагу.

Помимо этого, в документе говорится, что ВСУ избавятся от «несвойственных функций». Военное имущество, не используемое по назначению, переведут в управление центральных или местных органов власти. «Никто не заработает на армии. Мы не на словах, а на деле обеспечим реальные стандарты НАТО относительно распределения финансового ресурса», — говорится в документе.

50 процентов «финансовых ресурсов» (что под этим подразумевается, в доктрине или в публикации «Нового времени» не уточняется — прим. «Ленты.ру») Зеленский собирается направить на содержание армии, 30 процентов — на ее перевооружение, еще 20 — на подготовку войск. Контрактники будут обеспечены денежным довольствием на уровне стран НАТО, приоритетным правом на поступление в учебные заведения, бесплатным образованием, медициной и другим. Также военным обещают выдать служебно-должностное жилье.

Приоритетом ВСУ станет обеспечение современным высокотехнологичным оружием — средствами разведки, противовоздушной обороны, связи и радиоэлектронной борьбы, заключается в доктрине.

В ходе избирательной кампании Зеленского обвиняли в нежелании идти в армию. Сообщалось, что он проигнорировал повестки из военкомата, несмотря на годность к строевой службе.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — действующего главу государства Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.

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