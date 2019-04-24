Оценены экономические риски Украины при Зеленском

Избрание Владимира Зеленского в качестве нового президента Украины связано с рисками для страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody's.

По мнению аналитиков, главный потенциальный риск для Киева обусловлен связями Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Отмечается, что последний может помешать проведению экономической реформы и обсуждению антикоррупционных инициатив.

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Эксперты убеждены, что «расчистка банковского сектора, включая переход Приватбанка», стала самым большим успехом экономических реформ при президенте Петре Порошенко. «Вероятность того, что новый президент выступит в пользу Коломойского по вопросу национализации Приватбанка, — это серьезный удар по программе реформ», — сказано в документе.

Это событие оказало бы «существенное негативное влияние на кредитный профиль Украины», однако этот сценарий Moody's считает маловероятным.

Окружной административный суд Киева 18 апреля признал незаконной национализацию Приватбанка, принадлежавшего Коломойскому. Приватбанк национализировали в 2016 году из-за сложной финансовой ситуации в организации. На его докапитализацию у властей Украины ушло 155 миллиардов гривен. 21 апреля член команды Зеленского Александр Данилюк пообещал позаботиться о Приватбанке и отметил невозможность его денационализации.

В начале апреля Moody's спрогнозировало, что отношения между Москвой и Киевом останутся напряженными даже в случае победы Зеленского на выборах. Аналитики считают, что новый глава государства захочет наладить взаимодействие с Россией, однако у обеих сторон сохранятся территориальные претензии в отношении Крыма.

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