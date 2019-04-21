В команде Зеленского пообещали позаботиться о бывшем банке Коломойского

Член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк убежден, что Приватбанк продолжит стабильно работать при любых судебных решениях, передает «Интерфакс».

Он заявил, что Приватбанк — государственный стабильный банк, и это главное. «Клиенты не должны волноваться, государство обеспечит полную финансовую стабильность», — сказал Данилюк.

Также он уточнил, что Приватбанк не могут «денационализировать». По его словам, вернуть банк предыдущим владельцам «юридически невозможно»? и это подтвердили все руководители государства.

Окружной административный суд Киева 18 апреля признал незаконной национализацию Приватбанка, принадлежавшего предпринимателю Игорю Коломойскому. Приватбанк национализировали в 2016 году из-за сложной финансовой ситуации в организации. На его докапитализацию у властей Украины ушло 155 миллиардов гривен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!