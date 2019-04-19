МВФ поддержал Порошенко в споре с Коломойским

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман выступил против решения суда, который признал незаконным национализацию ПриватБанка, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя фонда..

МВФ поддержали реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом и трансформацию бизнес-модели банка. По словам Люнгмана, она уже положительно сказалась на показателях и устойчивости банковской системы Украины. Представитель МВФ пообещал, что международные партнеры Киева будут тщательно отслеживать события. «Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими собственниками и связанными лицами проблемных банков», — указывается в заявлении.

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Люнгман отметил, что МВФ в 2016 году поддержал решение правительства и Нацбанка Украины о национализации ПриватБанка как единственно эффективный способ обеспечить безопасность вкладчиков и стабильность всей финансовой системы страны.

18 апреля окружной административный суд города Киева вынес очередное решение по процедуре национализации ПриватБанка. Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Суд удовлетворил требования Коломойского в части отмены решения Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года, когда было принято решение о национализации банка. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение ПриватБанка Коломойскому вызовет «глубокий кризис» в отношениях Украины с МВФ.

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