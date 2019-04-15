Порошенко допустил кризис в отношениях с МВФ из-за Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможное возвращение национализированного Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Его слова передает «Экономическая правда».

По словам Порошенко, такой шаг вызовет «глубокий кризис» в отношениях Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Украинский лидер напомнил, что национализация банка проводилась в партнерстве с Фондом, и «задний ход» государства в тяжбе с Коломойским несет риски обвала курса гривны и нового экономического кризиса.

Президент заявил, что лица, связанные с его оппонентом на выборах Владимиром Зеленским, «не молчат» по этому поводу. «Требование двухмиллиардной компенсации за Приватбанк — уже на столе, а дело о признании национализации незаконной — на последней стадии судебного разбирательства», — сказал Порошенко. Конкретных имен он не назвал.

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Ранее Коломойский заявил, что не намерен возвращать себе национализированный государством Приватбанк, но хочет вернуть свою долю капитала в два миллиарда долларов. Олигарх рассказал, что к национализации банка украинское правительство «подстрекал» МВФ.

Зеленский, которого Порошенко называет марионеткой Коломойского, заявил, что не планирует возвращать предпринимателю Приватбанк и его не интересует дальнейшая судьба бизнеса коммерсанта.

Приватбанк перешел в государственную собственность в декабре 2016 года. На его докапитализацию правительство потратило более 155 миллиардов гривен. В сентябре 2018-го Окружной административный суд Киева подтвердил его неплатежеспособность, отклонив иск клиентов банка.

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