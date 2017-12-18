Украина стала рекордсменом по числу проблемных кредитов

Банковская система Украины установила в 2017 году мировой рекорд по объему проблемных кредитов. Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук, сообщают «Украинские новости».

По словам Ваврищука, своего пика доля плохих долгов достигла в июле (58 процентов), после чего начала постепенно снижаться. На данный момент проблема решена, так как банки сформировали резервы по низкокачественным кредитам, и они не давят на капитал. При этом Ваврищук призвал кредитные организации решать вопрос с проблемной задолженностью «путем расчистки, реструктуризации, либо списания».

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Он также отметил, что банковская система страны достаточно капитализирована: около 50 банков имеют норматив адекватности капитала выше 25 процентов.

В конце июня Минфин Украины сообщил, что докапитализирует Приватбанк, один из крупнейших банков страны. На первом этапе сумма вложений составит около 865 миллионов долларов. Общий объем докапитализации достигнет 1,5 миллиарда долларов.

В декабре 2016 года находящийся в трудном финансовом положении Приватбанк (совладельцем организации был бизнесмен Игорь Коломойский) перешел в госсобственность за одну гривну.

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