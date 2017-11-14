Всемирный банк и МВФ превысили лимит кредитов Украине

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) превысили лимит финансовой поддержки Украины. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил глава ВБ Джим Йонг Ким, сообщает ТАСС.
«Мы достигли нашего лимита и даже превысили его в поддержке Украины. То же самое сделал и МВФ. Но МВФ — это большая организация, намного больше, чем мы, у них есть более триллиона долларов, которые они могут предоставить в качестве займов», — сказал он.
По его словам, международные организации совместно работают для увеличения этой поддержки.
Создание Антикоррупционного суда на Украине станет решающим шагом властей в борьбе с коррупцией с точки зрения иностранных инвесторов, подчеркнул глава ВБ.
Ким также напомнил о земельной реформе, сообщает УНИАН. Ее проведение повысит благосостояние собственников земли и стимулирует рост экономики, уверен он. «Я общаюсь со многими инвесторами, и ощущение до сих пор таково, что Украине нужно сделать конкретные вещи, чтобы дать уверенность инвесторам», — отметил президент международной организации.
3 ноября представитель МВФ в стране Йоста Люнгман заявил, что предоставит Украине очередной кредит в случае принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда и повышения цен на газ.
Киев выполнил программу фонда на две трети и получил кредиты на 12,5 миллиарда долларов. Общий объем кредитов МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в один миллиард долларов.
Всемирный банк за два последних года выделил Украине кредиты на 4,7 миллиарда долларов.
Общий государственный долг Украины за сентябрь вырос на 470 миллионов долларов и составил 77,03 миллиарда долларов.