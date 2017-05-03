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Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов

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Всемирный банк выделил Украине кредит в размере 150 миллионов долларов на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий, сообщила пресс-служба банка. Решение было принято на заседании Совета директоров организации.

Как заявил директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен, Украина обладает креативным и уникальным деловым потенциалом и может производить высококачественную конкурентоспособную продукцию», однако недостаток финансирования ограничивает возможности Украины в экспорте.

«Доступ к долгосрочному финансированию для предприятий малого и среднего бизнеса поможет стране увеличить экспорт и будет способствовать оживлению экономического роста в Украине», — цитирует Кахконена пресс-служба ВБ.

Заем будет предоставлен Экспортно-импортному банку Украины под суверенные гарантии Киева. Банк предоставит кредиты другим украинским банкам, а те, в свою очередь, будут финансировать украинские малые и средние предприятия.

22 апреля Международный валютный фонд назвал повышение пенсионного возраста на Украине важнейшим условием для получения страной нового кредита. В начале месяца Евросоюз перечислил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи согласно программе, принятой весной 2015 года.

До конца 2019 года Украина должна выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам.

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