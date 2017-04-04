Киев понадеялся на помощь МВФ при выплате 13 миллиардов долларов внешнего долга

Украина до конца 2019 года должна выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель главы Национального банка страны Олег Чурий, сообщает издание «Лiга.Финансы».

«Поэтому для Украины очень важным является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Это важно для выполнения обязательств по внешним заимствованиям», — подчеркнул он.

Материалы по теме Подарок Януковича Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов

Как сообщает УНИАН, Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2017 году с четырех до двух процентов. В 2018 году рост ВВП составит 3,5 процента, в 2019 году — четыре процента. Ключевыми рисками для экономики страны являются конъюнктура внешних рынков и торговая блокада в Донбассе, считает директор международной организации по делам Украины, Белоруссии и Молдовы Сату Кахконен.

Кроме того, ВБ ухудшил ожидания по росту цен на Украине в нынешнем году до 10 процентов с 8,5 процента в предыдущем прогнозе из-за повышения минимальной заработной платы. В будущем году рост потребительских цен замедлится до семи процентов, в 2019 году — до шести.

3 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что совет МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов в рамках программы макрофинансовой помощи.