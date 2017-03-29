Минфин посчитал предрешенной победу в деле об украинском долге

Минфин России расценивает решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг по евробондам на три миллиарда долларов. Об этом в среду, 29 марта, сообщается на сайте министерства.

«Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается», — отмечается в сообщении.

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При этом ответчик заявил о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном Суде Лондона, указали в Минфине РФ.

Ранее 29 марта судья Высокого суда Лондона Уильям Блэр заявил, что дело о долге Украины перед Россией по еврооблигациям будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Киеву разрешили подать апелляцию на это решение. «На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы», — отметил он.

В январе замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Высокий суд Лондона удалился, чтобы подумать над судьбой украинского долга до Пасхи, 16 апреля.

Киев имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва выдала кредит на три миллиарда долларов Украине в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия от этого предложения отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года