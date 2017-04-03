Порошенко сообщил о решении МВФ выделить Украине миллиард долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Это очередное признание украинских реформ!» — написал он на своей странице в Twitter.

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МВФ пока не опубликовал информацию об одобрении четвертого транша и завершении третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

19 марта фонд перенес намеченное на следующий день рассмотрение вопроса о пересмотре плана расширенного финансирования Украины. Встреча состоялась 3 апреля.

В начале марта Киев и МВФ подписали обновленный меморандум о сотрудничестве.

В январе международная организация выдвинула ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш. В числе условий — повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.

В сентябре 2016 года МВФ принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи. Ее общий объем — свыше 17 миллиардов долларов.