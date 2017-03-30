Финансы
 

Источник назвал дату заседания МВФ по новому траншу для Украины

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Заседание совета директоров Международного валютного фонда, где будет обсуждаться выделение Украине очередного транша в размере 1 миллиарда долларов, состоится 3 апреля. Об этом РИА Новости сообщил источник в фонде. Собеседник агентства сослался на документ, разосланный членам совета директоров.

Как отмечается, пока в публичном графике заседания совета директоров изменения не внесены.

Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины. В уведомлении, которое было разослано 18 марта, говорилось, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы». Источник тогда назвал отсрочку обсуждения беспрецедентным случаем.

В сентябре МВФ принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи. Ее общий объем — свыше 17 миллиардов долларов.

В начале января МВФ выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш. В числе условий — повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.

4 марта Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ, что открыло возможность для обсуждения вопроса выделения Киеву очередного транша.

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