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МВФ объявил условие получения Украиной нового кредита

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Повышение пенсионного возраста — критически важное действия для продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной. Как передает в пятницу, 21 апреля, агентство УНИАН, об этом заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен.

Он подчеркнул, что пенсионная реформа — важная часть программы сотрудничества МВФ и Украины и очередного ее пересмотра, а повышение эффективного возраста выхода на заслуженных отдых — одно из намеченных преобразований.

«Повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра [программы сотрудничества МВФ и Украины]», — отметил Томсен.

Он также посетовал, что пенсионная реформа на Украине уже несколько раз откладывалась. Субсидии по старости в этой стране глав европейского департамента Фонда охарактеризовал как «очень-очень низкие». «У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире», — приводит его слова агентство.

4 апреля Евросоюз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро. Днем ранее Порошенко сообщил, что Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов в рамках программы макрофинансовой помощи.

19 марта фонд перенес рассмотрение вопроса о пересмотре плана расширенного финансирования Украины. Обновленный меморандум о сотрудничестве. Киев и МВФ подписали в начале марта.

В январе Фонд выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш, среди них было указано и повышение пенсионного возраста.

В апреле 2015 года Евросоюз одобрил программу макрофинансовой помощи Украине на сумму в 1,8 миллиарда евро. Оговаривалось, что всего будет три транша. Первые два — в 2015-м, а третий — в 2016 году.

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