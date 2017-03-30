Порошенко предсказал поступление 600 миллионов евро помощи ЕС

Макрофинансовая помощь Евросоюза в сумме 600 миллионов евро поступит на счета Украины на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, по его словам, 3 апреля состоится заседание правления Международного валютного фонда (МВФ), в ходе которого будет принято решение о предоставлении Украины транша в миллиард долларов.

Материалы по теме Замурованный транш Выделит ли МВФ Украине кредит на погашение старых долгов

Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины. В уведомлении, которое было разослано 18 марта, говорилось, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы». Источник тогда назвал отсрочку обсуждения беспрецедентным случаем.

В начале января МВФ выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш. В числе условий — повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.

В апреле 2015 года Евросоюз одобрил программу макрофинансовой помощи Украине на сумму в 1,8 миллиарда евро. Оговаривалось, что всего будет три транша. Первые два — в 2015-м, а третий — в 2016 году. Однако в реальности был перечислен только первый транш, остальные были задержаны из-за несогласия ЕС с законом, запрещающим вывоз леса-кругляка.