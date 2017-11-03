МВФ выдвинул Украине новые требования

Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине очередной кредит в случае принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда и повышения цен на газ. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил представитель МВФ в стране Йоста Люнгман (Gösta Ljungman), сообщают «Украинские новости».

Также он подчеркнул необходимость проведения земельной реформы. «Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе», — добавил Люнгман.

Материалы по теме Такой бездолговый курс Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов

Украина выполнила программу МВФ на две трети, Киев получил 12,5 миллиарда долларов, отметил представитель фонда. Были реформированы энергетический и банковский секторы страны, введен плавающий курс гривны, создано Национальное антикоррупционное бюро.

26 октября замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев надеется получить в 2018 году 3,5 миллиарда долларов от МВФ.

В начале октября парламент страны одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой являлось одним из требований для получения очередного транша.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко призвал парламент страны одобрить реформы, предложенные международной организацией.

Общий объем кредитов МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в один миллиард долларов.