Экономика
 

Украина раскрыла объем помощи от МВФ в обмен на реформы

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В 2018 году Украина надеется получить 3,5 миллиарда долларов помощи от Международного валютного фонда. Об этом в четверг, 26 октября, заявил заместитель главы Национального банка страны Дмитрий Сологуб, сообщают «Украинские новости».

«Мы ожидаем два миллиарда долларов от МВФ в первом квартале [2018 года]», — сказал он. После ожидается еще один транш в 1,5 миллиарда долларов, добавил он.

По словам исполняющего обязанности главы Нацбанка Украины Якова Смолия, очередная миссия международной организации приедет на Украину в ноябре.

В нынешнем году МВФ не будет переводить новые средства, отметили в Нацбанке. В связи с этим прогноз международных резервов Украины понижен с 20 до 18,6 миллиарда долларов на конец года.

3 октября Верховная Рада Украины одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша МВФ.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко призвал парламент страны одобрить реформы, предложенные фондом. По его словам, ВВП страны в 2017 году может вырасти на 1,8 процента. «Но как условие следует удержать макроэкономическую стабильность. Выполнять программу МВФ, без которой Украина окажется крайне уязвимой — особенно с учетом того, что на 2019 приходится пик выплат по внешним обязательствам», — сказал он.

Киев должен начать пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд, изменить приватизационное законодательство и повысить тарифы на коммунальные услуги, настаивают в международной организации.

Общий объем программы помощи МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в размере 1 миллиарда долларов.

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