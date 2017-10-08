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Порошенко подписал закон о пенсионной реформе

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Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой законы о пенсионной реформе. Об этом премьер-министр страны Владимир Гройсман написал в Facebook.

«Президент Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе. Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку!» — говорится в сообщении.

Ранее, 3 октября, парламент Украины одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой — одно из требований для получения очередного транша кредитования от Международного валютного фонда (МВФ). Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает увеличение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Гражданам также предоставят возможность компенсировать недостаток или отсутствие страхового стажа с помощью взносов в Пенсионный фонд.

Пенсии повысят с октября для 9 миллионов человек. Рост составит от 200 до более тысячи гривен (7,5-37 долларов).

Законом ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом власти намерены уменьшить число пенсионеров в стране.

Для получения нового транша МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов Киев должен начать пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд, усовершенствовать приватизационное законодательство и повысить тарифы на коммунальные услуги.

Общий объем программы помощи МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в размере 1 миллиарда долларов.

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