Гройсман призвал немедленно реформировать пенсионную систему Украины

Пенсионную реформу на Украине необходимо принять уже сегодня. Об этом написал премьер-министр страны Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Мы не имеем права откладывать и затягивать рассмотрение. Считаю, что наш совместный с парламентом долг перед миллионами пенсионеров — уже сегодня принять в целом четыре законопроекта реформы», — отметил он.

Материалы по теме Поставили на счетчик Как украинцы расплачиваются за объявленный Порошенко дефолт Такой бездолговый курс Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов

Реформа позволит уже со следующего месяца обеспечить справедливое системное повышение пенсий, считает Гройсман.

В начале месяца президент Украины Петр Порошенко также призвал парламент страны проголосовать за реформы, на которых настаивает Международный валютный фонд (МВФ).

Для получения транша в размере 1,9 миллиарда долларов Киев должен начать пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд, усовершенствовать приватизационное законодательство и повысить тарифы на коммунальные услуги, настаивают в МВФ.

Общий объем программы помощи МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в размере 1 миллиарда долларов.

Закон о пенсионной реформе на Украине 1 октября 2017-го должен вступить в силу частично, а с 1 января 2018 года — в полном объеме. Реформа фактически поднимает пенсионный возраст, постепенно увеличивая стаж легальной работы, необходимый для получения пенсии.