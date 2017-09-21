Гройсман призвал немедленно реформировать пенсионную систему Украины

Пенсионную реформу на Украине необходимо принять уже сегодня. Об этом написал премьер-министр страны Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
«Мы не имеем права откладывать и затягивать рассмотрение. Считаю, что наш совместный с парламентом долг перед миллионами пенсионеров — уже сегодня принять в целом четыре законопроекта реформы», — отметил он.
Реформа позволит уже со следующего месяца обеспечить справедливое системное повышение пенсий, считает Гройсман.
В начале месяца президент Украины Петр Порошенко также призвал парламент страны проголосовать за реформы, на которых настаивает Международный валютный фонд (МВФ).
Для получения транша в размере 1,9 миллиарда долларов Киев должен начать пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд, усовершенствовать приватизационное законодательство и повысить тарифы на коммунальные услуги, настаивают в МВФ.
Общий объем программы помощи МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в размере 1 миллиарда долларов.
Закон о пенсионной реформе на Украине 1 октября 2017-го должен вступить в силу частично, а с 1 января 2018 года — в полном объеме. Реформа фактически поднимает пенсионный возраст, постепенно увеличивая стаж легальной работы, необходимый для получения пенсии.