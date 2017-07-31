Поставили на счетчик

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Как украинцы расплачиваются за объявленный Порошенко дефолт

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Фото: Сергей Светлицкий / Reuters

В январе 2018 года Апелляционный суд Лондона рассмотрит дело о долге Украины перед Россией. Киев старается тянуть время, чтобы как можно дольше не расставаться с деньгами, но каждый день просрочки по кредиту увеличивает финансовую нагрузку на бюджет Украины. А расплачиваться в итоге придется населению страны.

Выплата кредита — угроза экономике

Завершился очередной раунд судебного разбирательства между Москвой и Киевом по делу о долге в 3 миллиарда долларов. Напомним: еще в конце марта Высокий суд Лондона встал на сторону России, обязал Украину погасить кредит и выплатить по нему все проценты. Тем не менее у страны есть шанс оспорить решение в Апелляционном суде; заседание назначено на январь 2018 года. По оценкам многих экспертов, вероятность победы Киева крайне мала. Но апелляция — отличная возможность потянуть время и отсрочить платеж. Для государства, финансы которого находятся в плачевном состоянии, вполне логично цепляться за любую соломинку, позволяющую не расставаться с деньгами.

В мае Россия потребовала от Украины немедленно перечислить 325 миллионов долларов в качестве процентов по кредиту. «Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств», — заявил тогда адвокат Майк Ховард, представляющий интересы РФ. «Выплата долга сейчас поставит под удар экономику Украины, а также реструктуризацию долга и выполнение программы Международного валютного фонда», — сказал, в свою очередь, юрист компании Quinn Emanuel Рэнкин Тэнки, выступающий за Украину.

Требование о незамедлительном погашении процентов рассматривал Высокий суд Лондона; 26 июля Москве в ее ходатайстве было отказано. Любопытно, как по-разному отреагировали на это решение в двух странах. Минфин Украины, не скрывая радости, объявил, что суд наконец встал на его сторону. Российское ведомство, напротив, рассудило, что Лондон уже вынес решение о необходимости платить по кредиту, а нынешнее постановление в пользу Киева — не более чем процедурный момент: Высокий суд не будет принимать никаких мер, пока вердикт не вынесет Апелляционный. Последний же с учетом всех фактов точно отдаст победу Москве, ведь Украина допустила полноценный дефолт, уверены в министерстве Антона Силуанова.

В пользу позиции Минфина России играет и фактор МВФ. Международная организация не может допустить, чтобы дефолтное государство и дальше получало финансовую подпитку. «Сейчас государственный долг страны составляет 90 процентов ВВП, для его рефинансирования нужны внешние средства. Решение проблем происходит за счет все большего наращивания задолженности. МВФ предполагает, что если у страны есть долги перед другими государствами, их нужно урегулировать, иначе можно столкнуться с трудностями при получении новых кредитов. Кроме того, Украина планирует выйти на международные рынки капитала, для этого наличие неурегулированной задолженности тоже вредно», — прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» программный директор фонда клуба «Валдай», главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Непризнанный дефолт

Действительно, 21 декабря 2015 года Украина допустила технический дефолт по долгу перед Россией. У нее был шанс расплатиться в течение 10 дней — в льготный период. Но перевод средств не был осуществлен. Более того, президент Петр Порошенко принял закон о моратории на выплату кредита, а правительство его применило.

В сопроводительной записке к документу говорилось, что он принят в интересах украинского народа. Средства, не возвращенные России, будут использованы на нужды населения, а не «на возврат кредитов, которые брал клептократический режим Януковича» (к слову, Высокий суд Лондона даже не стал рассматривать такие аргументы, а принимал решение исходя из экономических фактов: долг был оформлен по всем международным нормам — следовательно, его необходимо вернуть).

«Что касается позиции суда, то он, скорее всего, встанет на российскую сторону. Дело в том, что выплата по облигациям является основой долгового рынка, и подрыв этих основ может быть негативно воспринят инвесторами», — отмечает аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич.

В Минфине России, реагируя на последнее решение Лондона, напомнили, что каждый день просрочки, начиная с 21 декабря 2015-го, обходится бюджету Украины, а значит — ее населению, в 673 тысячи долларов. Таким образом, обоснование моратория — забота об украинцах, а не о погашении долга, оформленного при Януковиче, — представляется несостоятельным.

Впрочем, украинцы далеко не в первый раз расплачиваются из своего кармана за экономические промахи правительства. Показателен пример Приватбанка. Кредитное учреждение олигарха Игоря Коломойского оказалось в трудном финансовом положении, и власти решили его национализировать. Приватбанк перешел в госсобственность всего за одну гривну, но теперь правительство вынуждено тратить существенные средства, чтобы удерживать крупнейший банк страны на плаву. Около 1,5 миллиарда долларов пойдет на докапитализацию — это половина суммы, которую ждет Москва. Плюс Нацбанк (НБУ) выдал кредит в 600 миллионов долларов для бесперебойного обслуживания клиентов. По оценке НБУ, каждый украинец потратит по 100 долларов на спасение бывшей организации Коломойского.

Теперь к небольшому внутреннему «налогу» на Приватбанк прибавился внешний, который придется выплатить России. И чем дольше продолжается отсрочка, тем сильнее пострадает население Украины.

Выхода нет

«Вот если бы противостояния не было, а стороны сели бы за стол переговоров, можно было бы договориться, например, о реструктуризации долга лет на десять. О процентных ставках тут еще можно было бы поспорить, но, по крайней мере, за этот срок погасить долги было бы возможно», — рассуждает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По оценке управляющего партнера компании Heads Consulting Александра Базыкина, к январю 2018 года (когда состоится заседание Апелляционного суда) пеня по кредиту вырастет до 500 миллионов долларов. И у Украины есть несколько вариантов: либо расплатиться с Россией с ущербом для других кредиторов, либо смириться с ростом долга за счет штрафов (к которому может прибавиться штраф за неисполнение решения суда). Третья возможность — отказаться платить и признать, наконец, дефолт. «Любой из предложенных сценариев фактически отрежет государство от внешних источников заемного капитала как минимум на пять лет», — говорит Базыкин.

Так или иначе, главный вопрос — где Украина будет брать деньги — остается открытым. Программа приватизации идет медленно и не приносит желаемых результатов. Транши МВФ становятся все меньше и регулярно откладываются. И выдаются они на экономические реформы, а не на погашение старых кредитов. «На данный момент решения проблемы абсолютно нет. Украине нереально рассчитаться с Россией», — заключает Охрименко.

Марат Селезнев

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