Невыплата долга Москве обойдется Киеву в 673 тысячи долларов ежедневно

Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт по иску России к Украине, поданному из-за невыплаты Киевом долга по еврооблигациям. В частности, была уточнена сумма процентов по обязательству и штрафа за просрочку. Об этом в среду, 26 июля, сообщается на сайте Минфина России.

Установлено, что Украина должна будет выплатить России номинальную стоимость облигаций в размере трех миллиардов долларов, а также 75 миллионов долларов в виде процентов по долгу с учетом штрафа за просрочку.

«Проценты на сумму основного долга по облигациям подлежат оплате по ставке восемь процентов годовых, проценты на сумму невыплаченного купона — по ставке "трехмесячный ЛИБОР в долларах США плюс два процента годовых". Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года и производятся по дату полного исполнения обязательств», — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве добавили, что таким образом каждый день просрочки обойдется украинскому бюджету более чем в 673 тысячи долларов.

Кроме того, Киев должен возместить Москве 2,8 миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов) в качестве частичного покрытия судебных расходов.

Материалы по теме Подарок Януковича Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов

Ранее 26 июля стало известно, что Высокий суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям на три миллиарда долларов. Исполнение судебного решения приостановлено до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины. В ответ в Москве заявили, что не сомневаются в победе над Киевом в лондонском Апелляционном суде, заседание которого пройдет в январе 2018-го.

29 марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности. Российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг по еврооблигациям времен бывшего президента республики Виктора Януковича.