Финансы
 

Минфин России уверовал в победу над Украиной в Лондонском суде

Перейти в «Мою Ленту»

Установленные Высоким судом Лондона факты по делу о долге Украины в три миллиарда долларов будут достаточным основанием для того, чтобы Апелляционный суд утвердил решение в пользу России. Об этом в среду, 26 июля, заявили в Минфине.

В ведомстве пояснили, что Высокий суд Лондона конкретизировал вердикт от 29 марта, вынесенный в пользу Москвы. Украина должна выплатить России три миллиарда долларов (номинальная стоимость еврооблигаций), еще 75 миллионов долларов в виде процентов по долгу плюс штраф за просрочку. При этом выплата штрафа рассчитывается с 21 декабря 2015 года. «Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более 673 тысяч долларов», — отметили в Минфине.

Кроме того, Киев должен возместить Москве часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов).

При этом Украина пытается оспорить решение Высокого суда Лондона. Апелляционный суд проведет соответствующее заседание в январе 2018 года. «В связи с небольшим сроком, оставшимся до рассмотрения апелляции, Высокий суд Лондона ожидаемо продлил до вынесения вердикта по апелляции действие ранее принятого им решения, исключающего возможность принятия мер принуждения по возврату Украиной заемных средств», — таким образом министерство финансов прокомментировало отказ Лондонского суда немедленно взыскать с Украины 325 миллионов долларов в качестве процентов и пеней по долгу.

29 марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности. Тогда же российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов
Россия потребовала от Украины немедленно погасить проценты по евробондам
Украина оспорит решение Лондонского суда о долге перед Россией в июне
Последние новости
Послы ЕС одобрили расширение антироссийских санкций из-за ситуации с Siemens
Оскорблявшего русских пассажира побили во время рейса Москва — Барселона
Кремль воздержался от оценок законопроекта о новых санкциях Вашингтона
В ДНР отреагировали на прекращение поставок украинской электроэнергии
Минфин России уверовал в победу над Украиной в Лондонском суде
Кандидаты в муниципальные депутаты показали расходы на «девок румяных» и «откаты»
Задержанной в Турции девочке разрешили улететь в Москву
Другие материалы рубрики
Финансы00:0325 июля

«Мы находимся глубоко в яме»

Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
13:52Сегодня

Суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов

13:00Сегодня

Итальянский банк UniCredit взломали хакеры

14:09Сегодня

Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат в 2018 году

Финансы00:0112 июля

Зачистка в секторе

Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
20:3517 июля

Президент АРБ Тосунян отказался уходить в отставку

12:51Сегодня

Бывший глава «Югры» опроверг слова зампреда ЦБ о манипуляциях с вкладами

11:10Сегодня

Объем плохих долгов в России вырос до 1,43 триллиона рублей

Финансы00:0224 июля

Турбины раздора

Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике
16:5717 июля

Крупнейшие российские банки покинули АРБ

17:2825 июля

Греция вернулась на долговой рынок

18:1125 июля

ЦБ не обращался в МВД по факту возможного вывода активов из «Югры»

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
Подмосковное Минэкологии просит запретить убивать пятнистого оленя и барсука
Проплывшего по Неве от Ладоги до Финского залива мужчину забрали в полицию
«Кто нибудь раньше уже катался на самокате?» — «Это секретная информация»Дети дождя
Репортаж из летнего лагеря для подростков с аутизмом Центра «Антон тут рядом»
Фото: пресс-служба ресторана «Экспедиция»Фестиваль органов
Где в Москве вкусно готовят рожки да ножки
Памфилова рассказала о мерах для обеспечения прозрачности выборов
Самый жаркий день с начала года зафиксировали в Москве
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
На востоке Лондона неизвестные облили кислотой двух человек
Масштаб невиданных пожаров на Корсике показали с вертолета
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
В ДНР отреагировали на прекращение поставок украинской электроэнергии
Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Порошенко проверят на госизмену
Украина остановила подачу электроэнергии в ДНР
Расстрелявшим ветеранов АТО в Днепропетровске оказался раввин-кредитор
Украинский телеведущий назвал русскоязычных граждан «залогом войны»
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
Суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов
Итальянский банк UniCredit взломали хакеры
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат в 2018 году
Бывший глава «Югры» опроверг слова зампреда ЦБ о манипуляциях с вкладами
Объем плохих долгов в России вырос до 1,43 триллиона рублей
Греция вернулась на долговой рынок
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
«РусГидро» назвала недопустимыми заявления руководства Киргизии в адрес компании
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Украина окончательно ликвидирует концерн «Антонов» за два месяца
ЕС изменил формулировки в обосновании санкций против Ротенберга
Производитель SSJ-100 отказался подтвердить информацию о контракте с Ираном
Великобритания с 2040 года запретит продажу бензиновых и дизельных автомобилей
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Похищение в особо крупном размере
Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана
США перебросили на учения в Грузию бронетехнику
Обвиняемый по делу о теракте в метро Петербурга попросил возбудить дело на ФСБ
Россия получила из Франции второй противоминный комплекс для новых тральщиков
Бывшей участнице «Дома-2» дали полтора года колонии
Все материалы
Наука и техника
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле
Найдены новые гигантские кометы
Внедряемого в тело человека робота показали на видео
Коррозия в 2014 году отняла у Китая более 300 миллиардов долларов
Все материалы
Спорт
Мужик сказал
Съеденная крыса, эфир в трусах и другие безумные обещания в спорте
Возмущенный стоимостью игроков Гвардиола потратил миллиард евро на трансферы
ПСЖ выдвинул Неймару ультиматум
Тренер Гвардиола посчитал безумными цены на футболистов
Адвокат Учителя назвал заказом со стороны баннер фанатов против «Матильды»
Мэр французского города съел крысу из-за поражения ПСЖ от «Барселоны»
Американский гонщик представил шлем с автоматической подачей конфет
Все материалы
Культура
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
Он живой и щерится
«Древние чудовища России» и еще 9 книг о животных для детей от 0 до 18 лет
Сыгравший Горячего Пирожка в «Игре престолов» актер открыл пекарню
Умер режиссер Александр Столяров
Названа дата выхода второй «Чудо-женщины»
Самойлова подтвердила желание выступить на «Евровидении-2018» в Португалии
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
Японский шеф-повар порадовал котов-гурманов куриными суши
Сергея Дружко признали врагом Украины
Рассказ о «лихих девяностых» Чичваркина наложили на бит «Кровостока»
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Таец усадил за руль машины 10-месячного ребенка и разгневал соцсети
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ
Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI
Bentley выпустил кабриолет в яхтенном стиле в честь древнегреческой богини
Casadei предложила носить сапоги в виде кружевных чулок
Все материалы
Путешествия
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Российский турист пропал в горах Абхазии
Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную «баню» в самолете
Пассажира поезда наказали за засовывание денег в рот попутчика
В России выберут лучший стритфуд-проект
Аня Бушуева: «О, здесь даже телевизор есть!»
Что ждет туриста в самом дорогом и самом дешевом отеле Валенсии
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс
Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии
В Китае 400 пенсионерок приняли участие в конкурсе бикини
В ЮАР бегемот забрел на заправку
Все материалы
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
Какие видами спорта можно заняться прямо в машине
Керлинг, Pacman и футбол за рулем автомобиля
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Кто рисует машины, которые мы видим каждый день
Шеф-дизайнеры крупнейших автокомпаний, которых почти никто не знает
Россиянин выкупил у «Мерседеса» долю в производителе спортбайков MV Agusta
Появилась первая фотография самого маленького кроссовера Volvo
Девушка на MINI залила в мотор вместо масла омывайку
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы