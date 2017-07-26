Минфин России уверовал в победу над Украиной в Лондонском суде

Установленные Высоким судом Лондона факты по делу о долге Украины в три миллиарда долларов будут достаточным основанием для того, чтобы Апелляционный суд утвердил решение в пользу России. Об этом в среду, 26 июля, заявили в Минфине.

В ведомстве пояснили, что Высокий суд Лондона конкретизировал вердикт от 29 марта, вынесенный в пользу Москвы. Украина должна выплатить России три миллиарда долларов (номинальная стоимость еврооблигаций), еще 75 миллионов долларов в виде процентов по долгу плюс штраф за просрочку. При этом выплата штрафа рассчитывается с 21 декабря 2015 года. «Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более 673 тысяч долларов», — отметили в Минфине.

Кроме того, Киев должен возместить Москве часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов).

При этом Украина пытается оспорить решение Высокого суда Лондона. Апелляционный суд проведет соответствующее заседание в январе 2018 года. «В связи с небольшим сроком, оставшимся до рассмотрения апелляции, Высокий суд Лондона ожидаемо продлил до вынесения вердикта по апелляции действие ранее принятого им решения, исключающего возможность принятия мер принуждения по возврату Украиной заемных средств», — таким образом министерство финансов прокомментировало отказ Лондонского суда немедленно взыскать с Украины 325 миллионов долларов в качестве процентов и пеней по долгу.

29 марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности. Тогда же российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

