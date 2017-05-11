Украина оспорит решение Лондонского суда о долге перед Россией в июне

Украина подаст апелляцию на решение Лондонского суда по судебному спору с Россией по еврооблигациям на три миллиарда долларов. Об этом заявил министр финансов страны Александр Данилюк, сообщает ТАСС.

«Украина в начале июня подаст апелляцию по судебному спору с Россией», — приводит агентство его слова.

29 марта судья Высокого суда Лондона Уильям Блэр заявил, что дело о долге Украины перед Россией по евробондам будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности.

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Тогда же российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг. Министр Антон Силуанов выразил уверенность, что возможная апелляция будет рассмотрена столь же объективно, как и дело в Высоком суде Лондона.

Киев имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Украине кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

Киев позднее предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года.

