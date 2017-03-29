Финансы
 

Силуанов прокомментировал решение лондонского суда по долгу Украины

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Антон Силуанов
Антон Силуанов

Россия намерена принимать все дальнейшие меры по взысканию той суммы средств, которую Украина задолжала по взятым ею обязательствам. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов, комментируя решение Высокого суда Лондона по делу о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов.

По словам министра, сумма обязательств Украины составляет более трех миллиардов долларов. Проценты, которые наросли с момента невыплаты, также будут учтены в окончательной сумме, которая будет истребована с украинской стороны.

Силуанов выразил уверенность, что апелляция Украины по долгу в 3 миллиарда долларов будет рассмотрена так же объективно, как иск России в лондонском суде.

«Насколько мы знаем, украинская сторона намерена подавать апелляцию — в Апелляционный суд Лондона. Это займет некоторое время. Мы уверены, что эта апелляция будет рассмотрена так же объективно, как и решение Высокого суда Лондона», — сказал он.

Ранее 29 марта российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг по евробондам на три миллиарда долларов. В тот же день Высокий суд сообщил, что дело о долге Украины перед Россией по еврооблигациям будет рассмотрено в ускоренном порядке. Киеву разрешили подать апелляцию.

Киев имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Украине кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

Киев позднее предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года.

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