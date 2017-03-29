Минфин Украины отреагировал на решение Лондонского суда по долгу перед Россией

Киев с уважением относится к решению Высокого суда Лондона по долговому спору с Москвой. Об этом в среду, 29 марта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение украинского Минфина.

«Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле», — говорится в заявлении ведомства.

Материалы по теме Дефолт воскресе Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе

Ранее 29 марта Минфин России заявил, что расценивает решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг по евробондам на три миллиарда долларов. В тот же день Высокий суд сообщил, что дело о долге Украины перед Россией по еврооблигациям будет рассмотрено в ускоренном порядке. При этом Киеву разрешили подать апелляцию.

В январе замминистра финансов России Сергей Сторчак рассказал, что суд Лондона удалился, чтобы подумать над судьбой украинского долга до 16 апреля.

Киев имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва выдала кредит на три миллиарда долларов Украине в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия от этого предложения отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года