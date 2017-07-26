Высокий суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям на три миллиарда долларов. Об этом в среду, 26 июля, сообщается на сайте украинского Минфина.

«Суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Как поясняют в Минфине, ходатайство будет рассматриваться в английском апелляционном суде (вероятно, имеется в виду Верховный суд Великобритании — прим. «Ленты.ру») в январе 2018 года.

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В мае Москва потребовала у Киева выплатить долг немедленно.

29 марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности. Тогда же российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.