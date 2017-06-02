Россия выпустит еврооблигации на три миллиарда долларов

Минфин России собирается в ближайшее время разместить суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов. На втором этапе сделки будет проведен обмен старых выпусков на новые бонды объемом четыре миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказал глава ведомства Антон Силуанов, сообщает Reuters.

По его словам, ВТБ отобран на первую часть размещения, а Сбербанк и Газпромбанк будут участвовать уже во втором размещении — в обмене. «Мы задействуем все наши банки, мы их все очень любим», — сказал Силуанов.

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«Выходим на внешние рынки, смотрим котировки цен, и вторым этапом происходит обмен. Все будет происходить последовательно», — отметил министр финансов.

Конкретного графика размещения евробондов у Минфина пока нет, все будет зависеть от рыночных условий. «Заинтересованы в том, чтобы найти лучшее окно возможностей. Подрабатываем вопрос с нашим Национальным расчетным депозитарием», — сообщил он. Оснований и причин откладывать размещение нет, добавил он.

В марте агентство Bloomberg писало о том, что политическая нестабильность в Евросоюзе повышает привлекательность российских европейских облигаций.

В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов.

